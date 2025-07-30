鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調降至95元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由98元下修至95元，調降幅度3.06%。其中最高估值114元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Unum集團今(30日)收盤價為80.97元。近5日股價上漲3.06%，標普指數上漲0.97%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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