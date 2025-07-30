俄羅斯近海8.7強震！日本急發布太平洋沿岸海嘯警報
鉅亨網編譯莊閔棻
俄羅斯遠東地區週三（30 日）發生規模 8.7 強震，震央位於堪察加半島外海，屬於淺層地震，震源深度僅 19.3 公里。地震引發高達 4 公尺的海嘯，導致沿岸多地發布撤離令。儘管目前未傳出人員傷亡，但已有建築受損。
根據《路透》報導，俄羅斯堪察加州州長 Vladimir Solodov 在 Telegram 上表示：「這是數十年來最嚴重的一次地震。」他指出，雖然初步資訊顯示未有傷亡，但一所幼兒園建築受損。
地區緊急事務部長 Sergei Lebedev 表示，堪察加部分地區出現 3 至 4 公尺高的海嘯，並呼籲民眾儘速遠離海岸，避免災害擴大。
美國修正震級 日本緊急發布海嘯警報
美國地質調查局（USGS）指出，這次地震震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南方約 125 公里處，初步評估為規模 8.0，後修正為 8.7 級，屬極淺震層地震。該市位於阿瓦查灣（Avacha Bay）沿岸，人口約 16.5 萬人。
地震發生後，引起跨國海嘯預警。日本氣象廳迅速升級海嘯警報，預估從台灣時間早上 9 點開始，最高 3 公尺海浪將衝擊多個沿海地區。《NHK》報導指出，部分地區政府已對民眾下達撤離命令。
同時，美國國家海嘯警報系統也針對俄羅斯、日本及夏威夷等地沿岸發出「危險性海嘯」警告，並對關島與密克羅尼西亞群島啟動海嘯觀察。
堪察加半島與俄羅斯遠東地區位於全球地質活動最劇烈的太平洋火環帶（Ring of Fire）上，這一帶長期面臨地震與火山爆發的高風險。
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