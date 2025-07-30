俄羅斯近海8.7強震！日本急發布太平洋沿岸海嘯警報

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-30 09:39

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俄羅斯遠東地區週三（30 日）發生規模 8.7 強震，震央位於堪察加半島外海，屬於淺層地震，震源深度僅 19.3 公里。地震引發高達 4 公尺的海嘯，導致沿岸多地發布撤離令。儘管目前未傳出人員傷亡，但已有建築受損。

日本發布太平洋沿岸海嘯警報。（圖：日本氣象廳）

根據《路透》報導，俄羅斯堪察加州州長 Vladimir Solodov 在 Telegram 上表示：「這是數十年來最嚴重的一次地震。」他指出，雖然初步資訊顯示未有傷亡，但一所幼兒園建築受損。

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地區緊急事務部長 Sergei Lebedev 表示，堪察加部分地區出現 3 至 4 公尺高的海嘯，並呼籲民眾儘速遠離海岸，避免災害擴大。

美國修正震級 日本緊急發布海嘯警報

美國地質調查局（USGS）指出，這次地震震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東南方約 125 公里處，初步評估為規模 8.0，後修正為 8.7 級，屬極淺震層地震。該市位於阿瓦查灣（Avacha Bay）沿岸，人口約 16.5 萬人。

地震發生後，引起跨國海嘯預警。日本氣象廳迅速升級海嘯警報，預估從台灣時間早上 9 點開始，最高 3 公尺海浪將衝擊多個沿海地區。《NHK》報導指出，部分地區政府已對民眾下達撤離命令。

俄羅斯近海 8.7 強震！日本急發布太平洋沿岸海嘯警報。(圖：REUTERS/TPG)

同時，美國國家海嘯警報系統也針對俄羅斯、日本及夏威夷等地沿岸發出「危險性海嘯」警告，並對關島與密克羅尼西亞群島啟動海嘯觀察。