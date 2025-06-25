鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.63元，預估目標價為89.12元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.63元，其中最高估值6.23元，最低估值4.07元，預估目標價為89.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.23(6.23)
|5.5
|6.4
|6.4
|最低值
|4.07(4.07)
|3.75
|3.97
|4.85
|平均值
|4.69(4.64)
|4.5
|4.83
|5.62
|中位數
|4.63(4.51)
|4.38
|4.57
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|127.99億
|126.92億
|134.95億
|136.05億
|最低值
|107.89億
|106.06億
|109.15億
|133.98億
|平均值
|119.50億
|118.29億
|123.45億
|134.74億
|中位數
|119.48億
|120.13億
|126.50億
|134.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.95
|4.22
|3.28
|3.02
|4.27
|營業收入
|79.85億
|109.34億
|100.48億
|98.96億
|114.33億
詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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