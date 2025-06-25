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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.63元，預估目標價為89.12元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.63元，其中最高估值6.23元，最低估值4.07元，預估目標價為89.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.23(6.23)5.56.46.4
最低值4.07(4.07)3.753.974.85
平均值4.69(4.64)4.54.835.62
中位數4.63(4.51)4.384.575.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值127.99億126.92億134.95億136.05億
最低值107.89億106.06億109.15億133.98億
平均值119.50億118.29億123.45億134.74億
中位數119.48億120.13億126.50億134.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.954.223.283.024.27
營業收入79.85億109.34億100.48億98.96億114.33億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSCCO

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