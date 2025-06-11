永信建設股東會通過配息14.5元 第三季擬推高雄三大新案銷售
鉅亨網記者張欽發 台北
永信建設 (5508-TW) 今 (11) 日召開股東會，在 2024 年稅後純益達 34.85 億元，每股純益 16.03 元創新高的有利獲利之下，通過配息 14.5 元，下半年永信建設擬推高雄三大新案銷售，估增總銷 90 億元。
永信建設對去年盈餘包括，盈餘分配每股 14.42826 元，另配發資本公積 0.07174 元，合計每股配發現金股利 14.5 元。
目前永信建設目前可供銷售入帳的案件共有 10 案，包括水律、澄光、R5 新世代、謙樂、禾豐、原旭、豐華大鎮、齊樂、詠光與繪上品等建案，可供銷售房屋總額約為 100 億元。永信建設表示。2025 年永信建設將採取更為謹慎態度來因應市場變動，彈性調整營運規劃、專注於提升個案銷售效能，持續強化施工品質及售後服務，確保穩健營運。
永信建設發言人陳怡均指出，永信建設仍持續「先建後售」的銷售模式，預計於今年第三季陸續推出龍華九期「蘊美」、高雄大學二期「辰旭」與大昌二期「澄境」等指標性建案，三案加入後可供銷售房屋總額將再增加約 90 億，可望增加下半年營收來源。
面對當前的景氣循環與經濟不確定性，永信建設強調，公司將持續密切觀察經濟環境與政策變化，本著穩健經營原則審慎評估投資機會，維護股東權益，並推動公司長期穩定發展。
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