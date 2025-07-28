鉅亨網新聞中心 2025-07-28 17:00

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繼馬斯克、祖克柏和貝佐斯之後，全球第二大富豪、甲骨文 (ORCL-US) 創始人艾里森（Larry Ellison）也正式出手，透過其獨子大衛 · 艾里森（David Ellison）旗下的 Skydance Media，斥資 84 億美元成功收購美國媒體巨頭派拉蒙（Paramount）的絕對掌控權，正式宣告艾里森家族在科技與媒體領域的雙重霸權。

從AI到媒體一把抓！甲骨文CEO成最懂玩政治的超級富豪。（圖：shutterstock)

在全球超級富豪的版圖中，除了坐擁巨額財富與商業帝國，掌控主流媒體、左右輿論民意也成為其影響力的重要標誌。這筆交易不僅代表著好萊塢傳統媒體格局的重大轉變，更因其與美國政治的微妙連結，引發了廣泛的關注與爭議。

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艾里森家族完全掌控派拉蒙

美國聯邦通訊委員會（FCC）上周四 (24 日) 以 2 比 1 的投票結果，正式批准了 Skydance 與派拉蒙母公司 National Amusements 價值 84 億美元的合併交易。

這項備受矚目的併購案，讓雷石東（Redstone）家族徹底告別了派拉蒙與好萊塢，將派拉蒙影業、MTV 電視台、CBS 電視台、Showtime 以及 Simon & Schuster 出版社等眾多媒體資產，全數轉交給了艾里森家族。

監管文件顯示，艾里森個人投資超過 60 億美元，並由其 42 歲的獨子大衛 · 艾里森主導此次交易。對於身價超過 2600 億美元的艾里森而言，這筆投資僅是九牛一毛，卻成功為其繼承人實現了掌控美國最具影響力媒體王國的夢想。

此外，私募公司紅鳥資本（RedBird Capital）作為 Skydance 的小股東，也出資 20 多億美元，共同完成了此次收購。

有趣的是，艾里森的兩位子女——大衛 · 艾里森和梅根 · 艾里森（Megan Ellison）對科技業並無興趣，而是從小對好萊塢情有獨鍾。大衛 · 艾里森於 2006 年在父親的資助下創辦了電影公司 Skydance，並憑藉雄厚的財力與人脈，迅速崛起為好萊塢的電影新貴，先後製作了《碟中諜 6》、《殭屍世界大戰》、《星際爭霸戰：闇黑無界》等一系列經典電影。

如今，Skydance 不再滿足於新貴地位，而是直接收購了擁有百年歷史、與迪士尼、華納兄弟等並稱「好萊塢五大」的派拉蒙，展現其在媒體產業的巨大野心。

傳統媒體的轉型與整合

好萊塢影視產業近年來經歷了歷史性的大整合。米高梅已被亞馬遜收購，華納兄弟與探索頻道合併，環球影業歸屬於 Comcast，20 世紀福斯則被迪士尼整合。派拉蒙原屬雷石東家族，由薩姆納 · 雷石東於 1994 年收購並組建成橫跨影視製作、出版、電視台的媒體巨頭。

然而，在串流媒體時代的衝擊下，派拉蒙的轉型陷入困境，營收持續下滑，並出現連續虧損。在這種背景下，大衛 · 艾里森與派拉蒙董事長莎莉 · 雷石東（Shari Redstone）一拍即合。

雙方於 2024 年 7 月宣布達成價值 80 億美元的合併協議，未來合併後的公司將更名為 Paramount Skydance，總價值達 280 億美元，並將在納斯達克上市。根據交易結構，Skydance 將持有新公司 70% 的股份，並擁有所有投票權，而派拉蒙原控股公司 National Amusements 將放棄所有投票權。

這意味著艾里森父子將徹底掌控整個派拉蒙集團，包括其旗下的 CBS 電視台。大衛 · 艾里森將出任新集團 CEO 和董事長職位，標誌著傳統電影集團向新型「內容＋平台＋資本」模式的轉型。

審批過程充滿爭議

然而，這筆交易的監管審批過程卻充滿爭議，並成為美國社會兩派輿論爭奪的焦點。負責傳媒產業監管審批的 FCC 以 2 比 1 的投票結果批准了該交易，兩名共和黨人投下贊成票。川普總統提名的 FCC 主席布倫丹 · 卡爾（Brendan Carr）表示，新管理層已向機構保證包括 CBS 在內的派拉蒙將致力於公正的新聞報道。

但前總統拜登提名的民主黨 FCC 委員安娜 · 戈麥斯（Anna Gomez）則強烈反對，認為 FCC 對新聞編輯室決策施加了「前所未有的控制」，並抨擊這是派拉蒙為獲得審批而做出的「懦弱妥協」。麻薩諸塞州民主黨參議員愛德華 · 馬基（Edward Markey）和新墨西哥州民主黨參議員本 · 雷 · 盧漢（Ben Ray Luján）更是直言此次合併「散發著最惡臭的腐敗氣息」。

爭議的焦點在於，就在 7 月初，派拉蒙同意向川普總統支付 1600 萬美元，就川普起訴 CBS 電視台的訴訟達成和解。外界普遍認為，這是派拉蒙為獲得交易審核而做出的妥協。此前，川普曾因 CBS 王牌節目《60 分鐘》對民主黨總統候選人哈里斯的採訪編輯內容，起訴 CBS 並索賠 100 億美元。

儘管 CBS 認為其編輯處理符合媒體產業規範，但其母公司在莎莉 · 雷石東和 Skydance 高層的敦促下，最終選擇和解。

這項和解不僅對 CBS 團隊士氣造成沉重打擊，導致 CBS 新聞總裁兼 CEO 溫迪 · 麥克馬洪（Wendy McMahon）和《60 分鐘》執行製片人比爾 · 歐文斯（Bill Owens）先後辭職，更引發了美國脫口秀收視率第一的 CBS 王牌主持人斯蒂芬 · 科爾伯特（Stephen Colbert）的公開抨擊，他直言和解金是給川普的「一大筆賄賂」。

隨後，CBS 新管理層宣布不再與科爾伯特續約，結束了他長達十年的《The Late Show》節目。儘管派拉蒙聲稱此舉純屬財務決定，但科爾伯特作為川普最為憎恨的媒體人之一，其離去無疑會讓川普感到滿意。

為了獲得川普政府的審批，艾里森家族的 Skydance 也做出了多項承諾，包括未來給予川普總統價值 2000 萬美元的廣告安排，以及承諾讓 FCC 任命一位監督官，在未來兩年評估 CBS 新聞編輯與內容的公正性。

此外，Skydance 未來在新公司將放棄任何多元化、公平性和包容性（DEI）舉措，這也是川普政府所強烈反對的政策。身為共和黨人的 FCC 主席卡爾對此表示高度滿意，認為這些承諾將使 CBS 符合公共利益運作，並有助於消除「惡劣的 DEI 歧視形式」。

艾里森與川普 最特殊的政商關係

實際上，艾里森本人就是川普的堅定盟友。早在 2020 年，艾里森就曾在其豪宅為川普舉辦募款活動。在 2022 年中期選舉中，甲骨文的政治行動委員會也出資支持了許多忠誠於川普的共和黨國會議員。在馬斯克收購推特的過程中，艾里森更是投資了 10 億美元，幫助馬斯克將原本傾向自由派的推特改造成右派的重要輿論平台 X。

川普也對這位老朋友給予了豐厚回報。先前甲骨文起訴 Google 的專利訴訟中，川普政府的美國司法部旗幟鮮明地站在了甲骨文這邊。在川普成為 2024 年大選共和黨候選人之後，艾里森更親自前往海湖莊園與川普共進晚餐，並讓甲骨文與共和黨人的傳統基金會合作，編制一個「對川普絕對忠誠的」潛在任命者資料庫，為川普第二任政府的組成起到了關鍵作用。

艾里森與川普的盟友關係為他帶來了巨大的商業利益。除了掌控派拉蒙媒體帝國之外，甲骨文也成為了美國 AI 軍備競賽的另一個大贏家。

今年以來，甲骨文股價上漲了 47.6%，市值接近 7000 億美元，艾里森也因此成為全球第二大富豪。艾里森甚至於今年 1 月現身白宮，參加川普宣布的 5000 億美元人工智慧投資計畫「星際之門計畫」（Project Stargate），軟銀和 OpenAI 計畫委託甲骨文在德州興建大量資料中心。

艾里森提議將所有「國家數據」放入單一資料庫，供人工智慧模型使用，這一願景可能會因人工智慧行動計畫的資料集中目標而實現。

儘管艾里森個性桀驁不馴，但他與口無遮攔的馬斯克有著顯著差別。艾里森對政治本身並不感興趣，也無意像馬斯克那樣走到台前，他深知自己的利益所在。與川普的結盟為他帶來了巨大的商業利益，而他也樂於維護這一特殊的政商關係。

艾里森絕對掌控 CBS，顯然是川普最願意看到的結果。在派拉蒙支付 1600 萬美元和解並解約科爾伯特之後，川普親切地表示，艾里森是他的「朋友」：「我認為他會很好地運營 CBS，我認為他買下它是個好交易。」