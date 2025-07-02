〈陸股盤後〉半導體、醫藥類股下跌 三大指數同步走低
鉅亨網新聞中心
中國股市三大指數周三（2 日）收盤同步走低，滬指盤中窄幅震盪，創業板指、科創 50 指數等跌超過 1%，場內近 3,300 股飄綠。
滬指周三收盤跌 0.09% 報 3,454.79 點，深證成指跌 0.61% 報 10,412.63 點，創業板指跌 1.13% 報 2,123.72 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.4053 兆元。
半導體、醫藥、汽車、券商、保險類股走低，鋼鐵、煤炭族群大幅拉升，建材、農業、有色、銀行、房地產類股上揚。
銀河證券表示，展望 7 月，在政策與業績雙主線驅動下，A 股市場有望迎來季節性反彈，整體呈現穩固震盪上行態勢。
銀河證券說，7 月底中共中央政治局會議將為下半年經濟政策定調，政策預期升溫，疊加半年報利空出盡。
另外，中國經濟總體平穩運行。5 月國內經濟數據基本符合市場預期，為市場穩定提供一定支撐，其中銀行業發揮穩定作用。
銀河證券提到，7 月依然採取攻守兼備策略，建議投資人關注三條主線：消費 + 科技 + 紅利。泛科技等成長領域，在政策支持和產業發展帶動下，具有較好的發展前景和投資機會，是中期主線。
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