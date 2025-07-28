〈陸股盤後〉美中關稅休戰傳將延長3個月 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-28 16:30

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中國股市三大指數周一（28 日）收盤同步走高，美中關稅戰休兵期預定 8 月 12 日到期，消息人士透露，關稅休戰期有望再延長 3 個月。

美中關稅休戰傳將延長3個月，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.12% 報 3,597.94 點，深證成指漲 0.44% 報 11,217.58 點，創業板指漲 0.96% 報 2,362.6 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7665 兆元。

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煤炭、鋼鐵、石油、有色類股走低，保險、醫藥、媒體族群拉升。

據《南華早報》上周六報導，知情人士表示，美中關稅休戰期可望再延長 3 個月。

美國商務部長貝森特與中國國務院副總理何立峰周一將在瑞典展開第三輪經貿談判。貝森特稍早表示，他預料新一輪談判將達成貿易休戰延期協議，並表示談判內容將涉及更廣泛議題，包括中國向俄羅斯和伊朗採購石油。

從 5 月開始，美中已就經貿問題在瑞士日內瓦、英國倫敦舉行兩次會談。雙方先達成在 90 天內暫停實施部分關稅的協議，後達成框架，並在 6 月下旬進一步確認框架細節。

美國《CNN》指出，美中最新一輪談判，是在美國與英國、日本等貿易夥伴達成一系列貿易協議後展開，「對中國，川普的對抗態度似乎已經緩和下來了」。

英國《金融時報》周一報導，美國政府已經暫緩對中國實施科技出口管制，目的是避免干擾美中貿易談判，也有助促成美國總統川普在今年內和中國國家主席習近平見面。

美國現任和前任官員指出，負責出口管制的美國商務部工業安全局最近幾個月接獲指示，避免對中國採取強硬措施。

據《環球時報》報導，全球化智庫高級研究員何偉文周日表示，美中雖然有諸多分歧，但也存在實現突破的空間。「本輪瑞典會談可以被視作倫敦會談的後續，後者已為雙方搭建了初步的框架。」