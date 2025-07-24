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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰科電子TEL-US的目標價調升至199元，幅度約4.74%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對泰科電子(TEL-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至199元，調升幅度4.74%。其中最高估值220元，最低估值156元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予泰科電子評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀0位。

泰科電子今(24日)收盤價為202.04元。近5日股價上漲4.74%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股TEL市場預估目標價

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