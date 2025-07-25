鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯AOS-US的目標價調升至80元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至80元，調升幅度6.67%。其中最高估值89元，最低估值61元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予A.O.史密斯評價：積極樂觀5位、保持中立11位、保守悲觀1位。
A.O.史密斯今(25日)收盤價為73.94元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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