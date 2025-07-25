鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調升至116元，幅度約5.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對環聯(TRU-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至116元，調升幅度5.45%。其中最高估值135元，最低估值84元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予環聯評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀1位。
環聯今(25日)收盤價為98.43元。近5日股價上漲5.45%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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