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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調升至116元，幅度約5.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對環聯(TRU-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至116元，調升幅度5.45%。其中最高估值135元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予環聯評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀1位。

環聯今(25日)收盤價為98.43元。近5日股價上漲5.45%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TRU市場預估目標價

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