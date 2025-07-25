鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯(TRU-US)EPS預估上修至4.15元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對環聯(TRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.08元上修至4.15元，其中最高估值4.4元，最低估值3.69元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.4(4.4)
|5.21
|6.4
|7.52
|最低值
|3.69(3.69)
|4.2
|5.06
|7.52
|平均值
|4.13(4.08)
|4.8
|5.68
|7.52
|中位數
|4.15(4.08)
|4.77
|5.6
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.90億
|50.38億
|55.91億
|61.05億
|最低值
|43.92億
|46.26億
|49.92億
|61.05億
|平均值
|44.52億
|48.49億
|53.18億
|61.05億
|中位數
|44.66億
|48.50億
|52.75億
|61.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.79
|7.19
|1.40
|-1.07
|1.45
|營業收入
|27.17億
|29.60億
|37.10億
|38.31億
|41.84億
詳細資訊請看美股內頁：
環聯(TRU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯TRU-US的目標價調升至110元，幅度約3.29%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為572.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為21.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-0.94元，預估目標價為45.40元
下一篇