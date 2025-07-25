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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環聯(TRU-US)EPS預估上修至4.15元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對環聯(TRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.08元上修至4.15元，其中最高估值4.4元，最低估值3.69元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.4(4.4)5.216.47.52
最低值3.69(3.69)4.25.067.52
平均值4.13(4.08)4.85.687.52
中位數4.15(4.08)4.775.67.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.90億50.38億55.91億61.05億
最低值43.92億46.26億49.92億61.05億
平均值44.52億48.49億53.18億61.05億
中位數44.66億48.50億52.75億61.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.797.191.40-1.071.45
營業收入27.17億29.60億37.10億38.31億41.84億

詳細資訊請看美股內頁：
環聯(TRU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTRU

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