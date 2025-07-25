鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康ELV-US的目標價調降至348元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Elevance健康(ELV-US)提出目標價估值：中位數由362.5元下修至348元，調降幅度4%。其中最高估值505元，最低估值297元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Elevance健康評價：積極樂觀16位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Elevance健康今(25日)收盤價為280.43元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲1.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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