search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.GEV-US的目標價調升至650.5元，幅度約5.43%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)提出目標價估值：中位數由617元上修至650.5元，調升幅度5.43%。其中最高估值760元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予GE Vernova Inc.評價：積極樂觀27位、保持中立8位、保守悲觀2位。

GE Vernova Inc.今(25日)收盤價為623.97元。近5日股價上漲5.43%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GEV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
GE Vernova Inc.623.97-0.80%

延伸閱讀



Empty