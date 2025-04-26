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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調升至740元，幅度約5.41%

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由702元上修至740元，調升幅度5.41%。其中最高估值1225元，最低估值485元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀3位。

聯合租賃今(26日)收盤價為633.6元。近5日股價上漲5.41%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股URI市場預估目標價

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