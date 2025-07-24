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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)GOOG-US的目標價調升至212.5元，幅度約3.66%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共64位分析師，對Alphabet公司(C)(GOOG-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至212.5元，調升幅度3.66%。其中最高估值250元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有72位分析師給予Alphabet公司(C)評價：積極樂觀60位、保持中立12位、保守悲觀0位。

Alphabet公司(C)今(24日)收盤價為191.51元。近5日股價上漲3.66%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GOOG市場預估目標價

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Alphabet公司(C)191.51-0.31%

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