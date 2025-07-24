鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.BPOP-US的目標價調升至132.5元，幅度約5.58%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)提出目標價估值：中位數由125.5元上修至132.5元，調升幅度5.58%。其中最高估值155元，最低估值116元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Popular Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Popular Inc.今(24日)收盤價為115.59元。近5日股價上漲5.58%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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