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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.BPOP-US的目標價調升至114元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至114元，調升幅度3.64%。其中最高估值133元，最低估值107元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Popular Inc.評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Popular Inc.今(16日)收盤價為104.76元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲4.64%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股BPOP市場預估目標價

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Popular Inc.104.95+0.47%

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