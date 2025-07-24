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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至11.27元，預估目標價為132.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.47元上修至11.27元，其中最高估值11.78元，最低估值10.45元，預估目標價為132.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.78(11.11)13.2515.69
最低值10.45(9.9)12.1913.75
平均值11.15(10.5)12.7514.99
中位數11.27(10.47)12.8515.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.43億36.85億36.24億
最低值31.17億32.99億34.48億
平均值32.33億34.31億35.23億
中位數31.66億33.63億34.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.8711.4614.637.528.56
營業收入25.96億27.55億31.11億39.11億43.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBPOP

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