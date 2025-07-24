鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至11.27元，預估目標價為132.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.47元上修至11.27元，其中最高估值11.78元，最低估值10.45元，預估目標價為132.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.78(11.11)
|13.25
|15.69
|最低值
|10.45(9.9)
|12.19
|13.75
|平均值
|11.15(10.5)
|12.75
|14.99
|中位數
|11.27(10.47)
|12.85
|15.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.43億
|36.85億
|36.24億
|最低值
|31.17億
|32.99億
|34.48億
|平均值
|32.33億
|34.31億
|35.23億
|中位數
|31.66億
|33.63億
|34.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.87
|11.46
|14.63
|7.52
|8.56
|營業收入
|25.96億
|27.55億
|31.11億
|39.11億
|43.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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