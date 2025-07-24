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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學BSX-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對波士頓科學(BSX-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125元，調升幅度4.17%。其中最高估值135元，最低估值110元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予波士頓科學評價：積極樂觀32位、保持中立3位、保守悲觀0位。

波士頓科學今(24日)收盤價為107.76元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BSX市場預估目標價

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