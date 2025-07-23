鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至16.64元，預估目標價為251.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.68元上修至16.64元，其中最高估值18.51元，最低估值12.35元，預估目標價為251.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.51(17.04)
|22
|26.87
|25
|最低值
|12.35(12.35)
|18.13
|22.25
|25
|平均值
|16.12(15.49)
|20.15
|24.6
|25
|中位數
|16.64(15.68)
|20.21
|24.81
|25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|583.73億
|681.05億
|716.63億
|661.84億
|最低值
|515.01億
|607.09億
|633.97億
|661.84億
|平均值
|532.69億
|627.97億
|663.65億
|661.84億
|中位數
|526.02億
|628.92億
|660.59億
|661.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.18
|26.94
|17.91
|11.95
|11.59
|營業收入
|316.00億
|319.83億
|382.32億
|491.60億
|536.73億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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