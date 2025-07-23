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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至16.64元，預估目標價為251.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.68元上修至16.64元，其中最高估值18.51元，最低估值12.35元，預估目標價為251.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.51(17.04)2226.8725
最低值12.35(12.35)18.1322.2525
平均值16.12(15.49)20.1524.625
中位數16.64(15.68)20.2124.8125

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值583.73億681.05億716.63億661.84億
最低值515.01億607.09億633.97億661.84億
平均值532.69億627.97億663.65億661.84億
中位數526.02億628.92億660.59億661.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.1826.9417.9111.9511.59
營業收入316.00億319.83億382.32億491.60億536.73億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOF

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