鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至15.45元，預估目標價為249.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元上修至15.45元，其中最高估值16.71元，最低估值12.35元，預估目標價為249.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.71(16.71)
|22
|28
|25
|最低值
|12.35(11.35)
|16.75
|21.35
|25
|平均值
|15.4(14.92)
|19.76
|24.38
|25
|中位數
|15.45(15.14)
|19.82
|24.05
|25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|583.73億
|679.17億
|842.44億
|661.84億
|最低值
|517.50億
|607.00億
|633.97億
|661.84億
|平均值
|531.16億
|625.08億
|678.41億
|661.84億
|中位數
|522.28億
|623.54億
|659.99億
|661.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.18
|26.94
|17.91
|11.95
|11.59
|營業收入
|316.00億
|319.83億
|382.32億
|491.60億
|536.73億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巴菲特看空銀行股 恐讓波克夏錯過400億美元巨大獲利
- 波克夏Q1操作：加碼酒業股、減持銀行股 美股低迷未見大舉進場
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融COF-US的目標價調升至223元，幅度約5.19%
- 幣圈里程碑！Coinbase下周一加入標普500指數 盤後飆11%
下一篇