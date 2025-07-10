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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至15.45元，預估目標價為249.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.14元上修至15.45元，其中最高估值16.71元，最低估值12.35元，預估目標價為249.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.71(16.71)222825
最低值12.35(11.35)16.7521.3525
平均值15.4(14.92)19.7624.3825
中位數15.45(15.14)19.8224.0525

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值583.73億679.17億842.44億661.84億
最低值517.50億607.00億633.97億661.84億
平均值531.16億625.08億678.41億661.84億
中位數522.28億623.54億659.99億661.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.1826.9417.9111.9511.59
營業收入316.00億319.83億382.32億491.60億536.73億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOF

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