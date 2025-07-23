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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾昆緯控股IQV-US的目標價調升至206元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對艾昆緯控股(IQV-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至206元，調升幅度3%。其中最高估值235元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予艾昆緯控股評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀0位。

艾昆緯控股今(23日)收盤價為187.38元。近5日股價上漲3%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IQV市場預估目標價

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