亞洲開發銀行：今年台灣經濟成長預測上修至3.5%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-23 10:05

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亞洲開發銀行（亞銀）周三（23 日）下調亞太開發中國家經濟體今明兩年的成長預測，理由是美國關稅調高、全球貿易不確定性以及國內需求減弱，可能會導致出口下降，但亞銀對今年台灣的經濟成長預估上修至 3.5%。

亞銀對今年台灣的經濟成長預估上修至3.5%，原本是3.3%。（圖：Shutterstock）

亞銀周三發布的《亞洲發展展望》報告顯示，亞銀預測亞太開發中國家經濟體經濟體今年將成長 4.7%，較 4 月預估下降 0.2 個百分點，明年成長率也從 4.7% 調降至 4.6%。

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亞銀對今年台灣的經濟成長預估上修至 3.5%，原本是 3.3%，亞銀對明年成長率的預測仍維持在 3% 的水準。

亞銀對亞太最大經濟體中國今明兩年的成長預測都分別維持在 4.7% 和 4.3% 的水準。亞銀預料中國政府提出的消費和工業活動刺激措施，將抵銷房地產市場持續疲軟和出口疲弱的影響。

由於貿易不確定性和美國關稅上調影響出口和投資，亞銀預估亞太第二大經濟體印度今明兩年的經濟成長率分別為 6.5% 和 6.7%，分別較 4 月預測值下調 0.2 個百分點和 0.1 個百分點。