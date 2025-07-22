鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至5.49元，預估目標價為58.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.19元上修至5.49元，其中最高估值5.95元，最低估值5.05元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.95(5.62)
|6.4
|6.75
|最低值
|5.05(5)
|5.34
|5.67
|平均值
|5.48(5.22)
|5.7
|6.03
|中位數
|5.49(5.19)
|5.6
|5.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.70億
|35.25億
|36.79億
|最低值
|32.24億
|33.57億
|35.03億
|平均值
|33.11億
|34.43億
|35.80億
|中位數
|33.14億
|34.42億
|35.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.02
|6.79
|5.79
|4.35
|4.95
|營業收入
|29.47億
|29.56億
|33.20億
|46.28億
|49.94億
詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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