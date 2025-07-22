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鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至5.49元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.19元上修至5.49元，其中最高估值5.95元，最低估值5.05元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.95(5.62)6.46.75
最低值5.05(5)5.345.67
平均值5.48(5.22)5.76.03
中位數5.49(5.19)5.65.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.70億35.25億36.79億
最低值32.24億33.57億35.03億
平均值33.11億34.43億35.80億
中位數33.14億34.42億35.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.026.795.794.354.95
營業收入29.47億29.56億33.20億46.28億49.94億

詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZION

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