鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 14:11

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因美國總統川普對《華爾街日報》關於他與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間關係的報導表達不滿，白宮於週一（21 日）宣布，禁止《華爾街日報》在川普即將訪問蘇格蘭期間陪同他出行。

又一家美媒遭白宮除名！《華爾街日報》被禁止參加川普蘇格蘭行。(圖：REUTERS/TPG)

根據《國會山報》（The Hills）報導，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，十三家不同的媒體將加入記者團，一同與川普拜訪蘇格蘭，但鑑於《華爾街日報》的虛假和誹謗行為，他們不會被納入這十三家媒體。

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萊維特引用了聯邦上訴法院的一項裁決指出，「《華爾街日報》或任何其他新聞媒體都不能保證獲得在川普的橢圓形辦公室、空軍一號和私人工作場所進行報導的特殊權限。」

該法院今年稍早裁定，白宮可以限制《美聯社》進入橢圓形辦公室和其他有限的空間。

在此之前，川普已對《華爾街日報》及其母公司提起誹謗訴訟，他強調相關報導並不屬實，並對他的名譽造成嚴重損害。

萊維特表示：「全世界的新聞機構都希望報導川普總統，而白宮已採取重大措施，盡可能納入更多不同的聲音。」

針對此事，白宮記者協會發表聲明指出，白宮以報導內容為由懲罰其不喜歡的媒體令人深感不安，可能違反美國憲法第一修正案所保障的新聞自由。

與此同時，《CBS》與英國民調機構近日共同發布的調查顯示，89% 美國民眾要求司法部公開所有與艾普斯坦案件有關的文件，其中 92% 的受訪者認為，這些文件可能涉及對權貴或富人不利的資訊。