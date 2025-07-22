馮德萊恩7/24訪中 將舉行中歐領導人會談 談論多個高敏感議題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 09:56

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經中歐雙方商定，歐洲理事會主席科斯塔、歐盟執委會主席馮德萊恩將於 7 月 24 日訪華。《路透社》周一（21 日）指出，在全球貿易局勢不確定加劇之際，中歐雙方希望藉此推動貿易關係發展，管控分歧。

歐盟執委會主席馮德萊恩。（圖：Shutterstock）

這次峰會舉行正值中歐建交 50 周年。據歐洲理事會發布的訊息，此次中歐領導人會晤的重點議題將是雙邊關係及全球地緣政治挑戰。

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此外，雙方領導人還將討論如何確保「更加平衡、互惠互利」的貿易關係，以及氣候變化、生物多樣性、綠色轉型等雙方共同關心的議題。

科斯塔此前在一份聲明中表示，這次峰會是「一個與中國最高層接觸的機會，能夠就雙方關切的問題進行坦誠、建設性討論」。

歐中近期在多個問題上產生爭端，包括歐盟對中國電動車徵收反補貼稅、在醫療器械公共採購方面限制中國企業參與等。

馮德萊恩本月 8 日在歐洲議會全體會議上還說，將尋求歐中經濟關係重新恢復平衡，希望中方為「歐洲企業在中國提供公平、對等互惠的准入」。她還提到中國在稀土市場的主導地位。

就在本月 18 日，歐盟通過對俄羅斯第 18 輪制裁方案，新增 26 個規避制裁的實體，其中有 7 個來自中國，3 個來自香港。

中國商務部周一對此作出回應，批評歐盟的做法是不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，是以「莫須有」罪名制裁兩家中國金融機構，中方對此強烈不滿、堅決反對。

中國商務部發言人表示，中方敦促歐方，立即停止制裁中國企業和金融機構的做法，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益。

一些外媒對此次峰會的期望較低。德國《法蘭克福匯報》日前稱，雙方分歧較大，甚至在議題上都未能達成一致。只要峰會能夠順利舉行，就應被視為一次成功會面。

「歐盟這個由 27 個國家組成的集團處在兩難境地：一方面，歐盟希望與美國達成貿易協議，但美國正向其施壓，要求對中國採取更強硬立場；另一方面，歐盟又需要維持與中國的穩定關係。」《紐約時報》周一說。

北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建周一說，雙方對此次會晤均未設定不切實際的成果預期，而是希望在關鍵戰略問題上進行坦誠溝通。即便雙方難以達成具體協議，但只要能在立場、認知和未來方向上建立基本共識，就是一種積極進展。