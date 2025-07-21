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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：3M(MMM-US)EPS預估上修至7.89元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對3M(MMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.89元，其中最高估值8.05元，最低估值7.6元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.05(8.05)8.999.919.55
最低值7.6(7.5)8.128.499.55
平均值7.84(7.71)8.59.229.55
中位數7.89(7.7)8.459.129.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值243.16億253.60億261.19億257.48億
最低值236.16億241.18億245.46億257.48億
平均值240.41億247.69億254.97億257.48億
中位數241.06億248.12億256.93億257.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.2510.1210.18-12.637.55
營業收入321.84億353.55億342.29億326.81億245.75億

詳細資訊請看美股內頁：
3M(MMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMM

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