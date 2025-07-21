鉅亨速報 - Factset 最新調查：3M(MMM-US)EPS預估上修至7.89元，預估目標價為170.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對3M(MMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元上修至7.89元，其中最高估值8.05元，最低估值7.6元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.05(8.05)
|8.99
|9.91
|9.55
|最低值
|7.6(7.5)
|8.12
|8.49
|9.55
|平均值
|7.84(7.71)
|8.5
|9.22
|9.55
|中位數
|7.89(7.7)
|8.45
|9.12
|9.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|243.16億
|253.60億
|261.19億
|257.48億
|最低值
|236.16億
|241.18億
|245.46億
|257.48億
|平均值
|240.41億
|247.69億
|254.97億
|257.48億
|中位數
|241.06億
|248.12億
|256.93億
|257.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.25
|10.12
|10.18
|-12.63
|7.55
|營業收入
|321.84億
|353.55億
|342.29億
|326.81億
|245.75億
詳細資訊請看美股內頁：
3M(MMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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