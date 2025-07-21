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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股UAL-US的目標價調升至108.5元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至108.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值130元，最低估值93元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予聯合大陸控股評價：積極樂觀23位、保持中立2位、保守悲觀1位。

聯合大陸控股今(21日)收盤價為92.25元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股UAL市場預估目標價

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