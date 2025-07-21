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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯倫貝謝(SLB-US)EPS預估下修至2.91元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對斯倫貝謝(SLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.96元下修至2.91元，其中最高估值3.49元，最低估值2.75元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.49(3.49)3.584.054.08
最低值2.75(2.75)2.863.083.61
平均值2.96(2.99)3.153.593.8
中位數2.91(2.96)3.143.593.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值363.10億390.46億426.35億413.10億
最低值338.17億330.49億351.85億399.57億
平均值352.73億367.31億384.15億404.80億
中位數355.29億373.18億387.04億401.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.571.322.392.913.11
營業收入236.01億229.29億281.78億331.32億363.08億

詳細資訊請看美股內頁：
斯倫貝謝(SLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSLB

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