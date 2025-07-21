鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯倫貝謝(SLB-US)EPS預估下修至2.91元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對斯倫貝謝(SLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.96元下修至2.91元，其中最高估值3.49元，最低估值2.75元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.49(3.49)
|3.58
|4.05
|4.08
|最低值
|2.75(2.75)
|2.86
|3.08
|3.61
|平均值
|2.96(2.99)
|3.15
|3.59
|3.8
|中位數
|2.91(2.96)
|3.14
|3.59
|3.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|363.10億
|390.46億
|426.35億
|413.10億
|最低值
|338.17億
|330.49億
|351.85億
|399.57億
|平均值
|352.73億
|367.31億
|384.15億
|404.80億
|中位數
|355.29億
|373.18億
|387.04億
|401.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.57
|1.32
|2.39
|2.91
|3.11
|營業收入
|236.01億
|229.29億
|281.78億
|331.32億
|363.08億
詳細資訊請看美股內頁：
斯倫貝謝(SLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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