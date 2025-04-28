search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯倫貝謝(SLB-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對斯倫貝謝(SLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.26元，其中最高估值3.78元，最低估值2.58元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.78(3.84)4.164.444.39
最低值2.58(2.58)2.762.853.71
平均值3.26(3.35)3.543.963.96
中位數3.26(3.37)3.554.073.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值385.00億403.59億415.51億397.50億
最低值339.64億330.86億354.24億367.23億
平均值361.89億375.39億392.07億383.39億
中位數360.54億375.89億395.76億385.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.571.322.392.913.11
營業收入236.01億229.29億281.78億331.32億363.08億

詳細資訊請看美股內頁：
斯倫貝謝(SLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSLB

相關行情

台股首頁我要存股
斯倫貝謝34.52-1.17%

延伸閱讀


Empty