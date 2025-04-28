鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯倫貝謝(SLB-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對斯倫貝謝(SLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.26元，其中最高估值3.78元，最低估值2.58元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.78(3.84)
|4.16
|4.44
|4.39
|最低值
|2.58(2.58)
|2.76
|2.85
|3.71
|平均值
|3.26(3.35)
|3.54
|3.96
|3.96
|中位數
|3.26(3.37)
|3.55
|4.07
|3.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|385.00億
|403.59億
|415.51億
|397.50億
|最低值
|339.64億
|330.86億
|354.24億
|367.23億
|平均值
|361.89億
|375.39億
|392.07億
|383.39億
|中位數
|360.54億
|375.89億
|395.76億
|385.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.57
|1.32
|2.39
|2.91
|3.11
|營業收入
|236.01億
|229.29億
|281.78億
|331.32億
|363.08億
詳細資訊請看美股內頁：
斯倫貝謝(SLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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