鉅亨網新聞中心 2025-07-21 13:20

‌



中國人形機器人訂單爆發！優必選拿下近億元大單 刷新全球單筆得標紀錄。(圖:shutterstock)

根據中國招標投標公共服務平台最新公示，優必選科技成功中標覓食億 (上海) 汽車科技有限公司高達人民幣 9051.15 萬元的機器人設備採購項目，刷新了全球人形機器人企業中標金額的最高紀錄。

‌



此舉不僅彰顯了優必選在人形機器人領域的領先地位，也預示著工業人形機器人在智慧製造產業的應用前景廣闊。

優必選於 17 日發佈了全球首個能自主換電的人形機器人 Walker S2，並計劃於今年交付 500 台工業人形機器人投入實際生產。此前，Walker S 系列已成功進入蔚來、比亞迪、奧迪一汽等多家知名車廠，執行質檢、貼標等關鍵任務。此外，優必選的科研教育型機器人「天工行者」也已獲得百台訂單，預計今年交付量將超過 300 台。

此外，中國移動採購與招標網 11 日披露，智元機器人和宇樹科技聯合中標中移（杭州）資訊科技有限公司人形雙足機器人代工服務採購項目，總預算高達 1.2405 億元 (人民幣，下同)，成為中國人形機器人產業迄今為止公開的最大單筆招標訂單。其中，智元機器人獲得全尺寸人形機器人標包（7800 萬元），宇樹科技則中標小尺寸人形機器人、算力背包及五指靈巧手標包（4605 萬元）。

兩家企業在教育科研及應用創新領域也持續發力，多次獲得重要訂單。同時，智元與宇樹均已啟動資本化佈局，宇樹已完成 IPO 輔導備案，智元機器人則計劃控股 A 股科創板上市公司上緯新材，加速推進產業發展。

產業進入「破曉時刻」 商業化前景可期

中信建投研報指出，中國機器人本體廠商持續取得訂單突破，代表著人形機器人在商業化探索方面逐步進入落地階段。頭部企業加速資本化進程，預計將吸引更廣泛的關注，並進一步促進全行業資本開支的增加。