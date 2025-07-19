歐盟對俄制裁列兩家中國金融機構 中國駐歐盟使團表態！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-19 10:03

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歐盟周五（18 日）通過第 18 輪對俄制裁方案，首次對兩家中國金融機構祭出交易禁令，微信公眾號「中國駐歐盟使團」周六對此表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

歐盟對俄制裁列兩家中國金融機構。（圖：Shutterstock）

歐盟周五通過第 18 輪對俄制裁方案， 首次對兩家中國金融機構實施交易禁令，理由是其參與規避對俄制裁。歐盟還制裁多家直接支持俄羅斯戰爭的中國企業。

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中國駐歐盟使團周六說，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方在第 18 輪對俄制裁中列兩家中國金融機構，性質和影響都極為惡劣。

中方強烈不滿，堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中方將採取堅決措施維護自身正當權益。

中國駐歐盟使團說，中方對烏克蘭戰爭堅持勸和促談，致力於推動危機政治解決，從未向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口。