歐盟對俄制裁列兩家中國金融機構 中國駐歐盟使團表態！
鉅亨網編譯鍾詠翔
歐盟周五（18 日）通過第 18 輪對俄制裁方案，首次對兩家中國金融機構祭出交易禁令，微信公眾號「中國駐歐盟使團」周六對此表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。
歐盟周五通過第 18 輪對俄制裁方案， 首次對兩家中國金融機構實施交易禁令，理由是其參與規避對俄制裁。歐盟還制裁多家直接支持俄羅斯戰爭的中國企業。
中國駐歐盟使團周六說，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方在第 18 輪對俄制裁中列兩家中國金融機構，性質和影響都極為惡劣。
中方強烈不滿，堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中方將採取堅決措施維護自身正當權益。
中國駐歐盟使團說，中方對烏克蘭戰爭堅持勸和促談，致力於推動危機政治解決，從未向衝突方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項出口。
中國駐歐盟使團稱，敦促歐方停止對中方抹黑推責，立即糾正錯誤做法，採取切實措施，消除惡劣影響。
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