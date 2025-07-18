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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團SHG-US的目標價調升至59.58元，幅度約5.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)提出目標價估值：中位數由56.72元上修至59.58元，調升幅度5.03%。其中最高估值75.63元，最低估值37.23元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予新韓金融集團評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。

新韓金融集團今(18日)收盤價為49.41元。近5日股價下跌5.03%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SHG市場預估目標價

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