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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團SHG-US的目標價調升至50.8元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)提出目標價估值：中位數由49.28元上修至50.8元，調升幅度3.09%。其中最高估值57.41元，最低估值37.23元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予新韓金融集團評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。

新韓金融集團今(12日)收盤價為43.31元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲0.86%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SHG市場預估目標價

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