鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為51.51元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.02元上修至7.15元，其中最高估值7.72元，最低估值6.53元，預估目標價為51.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.72(7.72)
|8.36
|9.45
|最低值
|6.53(6.53)
|6.58
|6.54
|平均值
|7.13(7.08)
|7.57
|8.24
|中位數
|7.15(7.02)
|7.57
|8.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|111.09億
|114.07億
|129.19億
|最低值
|102.46億
|104.26億
|107.45億
|平均值
|106.65億
|109.63億
|114.46億
|中位數
|106.22億
|110.02億
|114.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.64
|6.38
|6.54
|6.16
|6.19
|營業收入
|229.98億
|232.81億
|252.97億
|278.50億
|283.75億
詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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