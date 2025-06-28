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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新韓金融集團(SHG-US)EPS預估上修至7.15元，預估目標價為51.51元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新韓金融集團(SHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.02元上修至7.15元，其中最高估值7.72元，最低估值6.53元，預估目標價為51.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.72(7.72)8.369.45
最低值6.53(6.53)6.586.54
平均值7.13(7.08)7.578.24
中位數7.15(7.02)7.578.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值111.09億114.07億129.19億
最低值102.46億104.26億107.45億
平均值106.65億109.63億114.46億
中位數106.22億110.02億114.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.646.386.546.166.19
營業收入229.98億232.81億252.97億278.50億283.75億

詳細資訊請看美股內頁：
新韓金融集團(SHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHG

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