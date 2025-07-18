鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至9.9元，預估目標價為270.00元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.59元上修至9.9元，其中最高估值11.43元，最低估值8.39元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.43(11.43)
|13.9
|14.34
|15.53
|最低值
|8.39(8.39)
|9.91
|11.45
|13
|平均值
|9.83(9.55)
|11.19
|12.91
|14.27
|中位數
|9.9(9.59)
|11.12
|12.77
|14.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,334.53億
|1,626.65億
|1,786.60億
|1,983.52億
|最低值
|1,115.17億
|1,282.58億
|1,441.09億
|1,983.52億
|平均值
|1,205.70億
|1,395.00億
|1,619.61億
|1,983.52億
|中位數
|1,221.20億
|1,386.23億
|1,615.14億
|1,983.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.39
|4.12
|6.57
|5.19
|7.04
|營業收入
|454.83億
|568.32億
|759.36億
|693.50億
|901.16億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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