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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至9.9元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.59元上修至9.9元，其中最高估值11.43元，最低估值8.39元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.43(11.43)13.914.3415.53
最低值8.39(8.39)9.9111.4513
平均值9.83(9.55)11.1912.9114.27
中位數9.9(9.59)11.1212.7714.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,334.53億1,626.65億1,786.60億1,983.52億
最低值1,115.17億1,282.58億1,441.09億1,983.52億
平均值1,205.70億1,395.00億1,619.61億1,983.52億
中位數1,221.20億1,386.23億1,615.14億1,983.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.394.126.575.197.04
營業收入454.83億568.32億759.36億693.50億901.16億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSM

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