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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融(SNV-US)EPS預估上修至5.47元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.47元，其中最高估值5.63元，最低估值4.95元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.63(5.42)5.856.85
最低值4.95(4.95)5.155.8
平均值5.42(5.15)5.66.27
中位數5.47(5.15)5.666.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.97億25.38億27.09億
最低值23.62億24.43億25.38億
平均值23.82億25.08億26.40億
中位數23.82億25.18億26.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.304.904.953.463.03
營業收入23.01億21.06億24.86億34.02億34.39億

詳細資訊請看美股內頁：
西諾佛金融(SNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNV

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