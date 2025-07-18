鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融(SNV-US)EPS預估上修至5.47元，預估目標價為62.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元上修至5.47元，其中最高估值5.63元，最低估值4.95元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.63(5.42)
|5.85
|6.85
|最低值
|4.95(4.95)
|5.15
|5.8
|平均值
|5.42(5.15)
|5.6
|6.27
|中位數
|5.47(5.15)
|5.66
|6.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.97億
|25.38億
|27.09億
|最低值
|23.62億
|24.43億
|25.38億
|平均值
|23.82億
|25.08億
|26.40億
|中位數
|23.82億
|25.18億
|26.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.30
|4.90
|4.95
|3.46
|3.03
|營業收入
|23.01億
|21.06億
|24.86億
|34.02億
|34.39億
詳細資訊請看美股內頁：
西諾佛金融(SNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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