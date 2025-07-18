Microchip宣布與台達電策略合作 強化 SiC 解決方案
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 及萬物電氣化快速發展，對於更高電源效率與可靠性的需求持續攀升，Microchip(MCHP-US) 今 (18) 日宣布，與台達電 (2308-TW) 簽署策略合作協議，雙方將攜手於台達電設計中導入 Microchip 的 mSiC 產品與技術。
雙方看好，透過雙方的合作綜效，將加速創新 SiC 解決方案與節能產品及系統的開發，共同實現更永續的未來。
Microchip 高功率解決方案事業部副總裁 Clayton Pillion 表示，SiC(碳化矽) 憑藉其寬能隙特性，在永續電源解決方案中扮演越來越重要的角色，能以更低的系統成本打造體積更小、效率更高的高壓大功率應用，期待雙方合作持續創新 SiC 解決方案，滿足萬物電氣化所帶來的龐大需求。
台達電長期深耕高效率電力電子技術，並持續評估與導入次世代技術，全面提升產品與解決方案的能源效率。台達電將善用 Microchip 在 SiC 與數位控制領域的豐富經驗與先進技術，縮短產品上市時間，聚焦於 AI、智慧移動、自動化及基礎設施等高速成長市場。
依據此合作協議，雙方將整合資源，驗證並快速導入 Microchip 的 mSiC 解決方案於台達電的設計與專案中。其他重點合作內容還包括頂尖設計支援、技術訓練、研發資訊分享及產品樣品的優先取得等。
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