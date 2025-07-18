南非G20財金首長會議揭幕 美國財長再次缺席

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-18 08:19

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20 國集團（G20）財金首長會議周四（17 日）在南非德班登場，這場本應是推進全球金融合作的重要活動，卻因一系列突發狀況而面臨不確定性，包括美國財長貝森特再次缺席。

美國財長貝森特。（圖：Shutterstock）

據英國《BBC》報導，此舉是美國對南非敵視行動的延續。美國總統川普重返白宮後，南非與美國的關係急劇惡化。

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《BBC》指出，川普將南非視為「賤民」，不僅削弱了美國與南非的雙邊關係，威脅要對南非徵收高額關稅，還拒絕在 G20 這樣的國際組織與南非合作，而南非目前正是該組織輪值主席國。

川普政府敵視南非的最新表現是，貝森特決定不出席 G20 財金首長會議，美方只派出一名級別較低的官員參加。

《路透社》認為，貝森特再次缺席、川普對「金磚國家」的關稅威脅，似乎都給 G20 財金首長會議蒙上陰影。

《路透社》說，今年 2 月，貝森特等美國重要官員已經缺席在開普敦舉行的 G20 財金首長會議。美國國務卿魯比歐也未出席 2 月 G20 外長會議。

5 月 21 日，南非總統拉馬福薩訪問華盛頓時，不和諧一幕再次上演。他原本希望在川普邀請他在白宮會面之後，能重新恢復兩國關係，但川普卻當著拉馬福薩的面對他發起伏擊。

另據《彭博》報導，川普 2 月曾指責南非政府「沒收白人土地」，聲稱此舉構成「種族歧視」，並簽署行政令，終止美方對南非的經濟援助。

南非政府則回應，土地改革是根據憲法實施的舉措，旨在糾正歷史上因種族隔離造成的土地所有權不平等。

今年 3 月，南非駐美大使拉蘇爾因在一次研討會上稱川普屬於「白人至上主義」陣營，隨後被美方驅逐出境，進一步加劇了美國和南非的緊張關係。