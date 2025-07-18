鉅亨網新聞中心 2025-07-18 11:41

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香港結盟韓國 引領亞洲加密貨幣監管新時代。(圖:shutterstock)

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根據該諒解備忘錄，香港與韓國將在穩定幣、區塊鏈基礎設施和 Web3 平台等新興領域展開積極的知識交流、聯合研究以及協同監管發展。雙方政府均致力於提升其監控風險、支持創新以及建立健全跨境合規標準的能力。

這項合作將為未來的跨境金融科技項目、試點計劃以及共享執法協議鋪平道路，為數位資產領域的健康發展提供堅實基礎。

香港作為一個重新對散戶友善的加密貨幣中心，近年來一直在快速推進其許可制度和市場框架，展現出開放和靈活的態度。與此同時，以嚴謹且注重安全的監管方式著稱的韓國，自 2022 年以來在數位金融改革方面投入了大量資源，致力於建立一個穩健的監管環境。

透過將香港的開放性與韓國的監謹性相結合，這兩個經濟體正將自己定位為亞洲數位資產領域中具有互補性的強大力量。