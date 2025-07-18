香港結盟韓國 引領亞洲加密貨幣監管新時代
鉅亨網新聞中心
亞洲的監管格局正在經歷一場深刻的轉變，其核心不是競爭，而是前所未有的合作。香港與韓國宣布一項具有里程碑意義的戰略舉措，雙方將攜手合作，共同塑造全球加密貨幣監管的下一個時代。
香港財經事務及庫務局（FSTB）與韓國金融服務委員會（FSC）正式簽署了一份諒解備忘錄（MoU），旨在建立一個全面的數位資產監管與創新合作框架。這份協議不僅標誌著雙方共同的願景，更彰顯了兩地在制定有效且具前瞻性的加密貨幣政策方面引領亞洲乃至全球的決心。
根據該諒解備忘錄，香港與韓國將在穩定幣、區塊鏈基礎設施和 Web3 平台等新興領域展開積極的知識交流、聯合研究以及協同監管發展。雙方政府均致力於提升其監控風險、支持創新以及建立健全跨境合規標準的能力。
這項合作將為未來的跨境金融科技項目、試點計劃以及共享執法協議鋪平道路，為數位資產領域的健康發展提供堅實基礎。
香港作為一個重新對散戶友善的加密貨幣中心，近年來一直在快速推進其許可制度和市場框架，展現出開放和靈活的態度。與此同時，以嚴謹且注重安全的監管方式著稱的韓國，自 2022 年以來在數位金融改革方面投入了大量資源，致力於建立一個穩健的監管環境。
透過將香港的開放性與韓國的監謹性相結合，這兩個經濟體正將自己定位為亞洲數位資產領域中具有互補性的強大力量。
這項合作的獨特之處在於其前瞻性。香港與韓國並未被動等待全球框架的完善，而是主動從基礎層面著手制定政策，為其他司法管轄區創造了一個可能的藍圖。在數位資產領域日益複雜和相互關聯的當下，孤立的監管方式已不可持續。香港和韓國敏銳地認識到這一轉變，並以團結而非分裂的方式做出回應。
與以往傾向於競爭性定位的努力不同，此夥伴關係植根於共同成長和策略協同。它標誌著加密貨幣監管對話的一個重要轉捩點：主要經濟體不再獨自行動，而是選擇攜手前進。
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