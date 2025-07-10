鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 14:30

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近期，香港資本市場因虛擬資產業務佈局迎來重大變革，首家獲准提供全方位虛擬資產交易服務的香港中資券商－國泰君安國際 (01788-HK) 股價表現截至周三 (9 日) 收盤已累計上漲逾 360%，引爆市場對虛擬資產賽道的熱烈關注。

香港虛擬資產賽道迎黃金時代！42家券商升級「1號牌」 ​搶佔虛擬資產市場上兆商機（圖：Shutterstock）

隨著香港虛擬資產監理架構逐步完善，越來越多金融機構正加速入場。

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根據香港證監會規定，在港經營或向香港投資者推廣服務的中央虛擬資產交易平台需同時持有《證券及期貨條例》下的第 1 類（證券交易）、第 7 類（提供自動化交易服務）牌照（合稱「1、7 號牌照」）以及《打擊洗錢條例》下的虛擬資產服務提供者牌照（VASPASP）。

目前，已有 11 家平台獲發完整執照，包括 OSL、Hashkey、HKVAX、HKbitEX 等，其中 BGE(HKE Holdings 全資子公司)、YAX(老虎國際旗下)、PantherTrade(富途控股子公司) 三家具備網路券商背景，另有 10 家機構正在申請流程中。

值得關注的是，28 家已持有 1、7 號牌照的機構，像是捷利交易寶旗下 TradeGO Markets、輝立證券、耀才證券等，仍在等待 VASP 牌照落地。

與此同時，傳統金融機構加速升級牌照佈局虛擬資產業務。42 家法人團體升級 1 號牌以支援綜合帳戶下的虛擬資產交易，包括富途證券、盈透證券、國泰君安國際等。此外，37 家法團升級 4 號牌以提供虛擬資產投資建議如華語證券、複星國際資管等。

市場分析指出，香港虛擬資產產業正從「牌照籌備期」邁向「業務落地期」。隨著政策逐步明朗，重量級券商與資管機構透過牌照升級搶佔先機，而互聯網券商背景的平台則憑藉流量優勢快速切入市場。