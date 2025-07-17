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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至9.77元，預估目標價為105.58元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對百度(BIDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.98元下修至9.77元，其中最高估值12.27元，最低估值1.13元，預估目標價為105.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.27(12.27)14.5815.2217.25
最低值1.13(1.13)1.291.4215.51
平均值9.49(9.57)10.5911.5116.38
中位數9.77(9.98)11.0612.2916.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值209.44億222.07億247.38億253.20億
最低值190.95億189.99億199.57億245.97億
平均值199.63億210.11億223.52億249.59億
中位數199.84億211.53億224.06億249.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.504.442.957.789.23
營業收入155.13億193.03億183.67億189.98億184.98億

詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIDU

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