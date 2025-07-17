鉅亨速報 - Factset 最新調查：百度(BIDU-US)EPS預估下修至9.77元，預估目標價為105.58元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對百度(BIDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.98元下修至9.77元，其中最高估值12.27元，最低估值1.13元，預估目標價為105.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.27(12.27)
|14.58
|15.22
|17.25
|最低值
|1.13(1.13)
|1.29
|1.42
|15.51
|平均值
|9.49(9.57)
|10.59
|11.51
|16.38
|中位數
|9.77(9.98)
|11.06
|12.29
|16.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|209.44億
|222.07億
|247.38億
|253.20億
|最低值
|190.95億
|189.99億
|199.57億
|245.97億
|平均值
|199.63億
|210.11億
|223.52億
|249.59億
|中位數
|199.84億
|211.53億
|224.06億
|249.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.50
|4.44
|2.95
|7.78
|9.23
|營業收入
|155.13億
|193.03億
|183.67億
|189.98億
|184.98億
詳細資訊請看美股內頁：
百度(BIDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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