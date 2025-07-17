鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.26元，其中最高估值4.37元，最低估值4.04元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.37(4.25)
|4.86
|4.88
|最低值
|4.04(3.98)
|4.07
|4.8
|平均值
|4.25(4.13)
|4.35
|4.85
|中位數
|4.26(4.14)
|4.3
|4.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.71億
|20.10億
|20.77億
|最低值
|17.27億
|18.00億
|20.52億
|平均值
|17.49億
|19.46億
|20.64億
|中位數
|17.49億
|19.78億
|20.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.39
|3.72
|3.49
|3.47
|3.87
|營業收入
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
|20.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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