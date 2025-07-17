search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.26元，其中最高估值4.37元，最低估值4.04元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.37(4.25)4.864.88
最低值4.04(3.98)4.074.8
平均值4.25(4.13)4.354.85
中位數4.26(4.14)4.34.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.71億20.10億20.77億
最低值17.27億18.00億20.52億
平均值17.49億19.46億20.64億
中位數17.49億19.78億20.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.393.723.493.473.87
營業收入13.98億14.04億15.18億19.41億20.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

相關行情

台股首頁我要存股
Commerce Bancshares, Inc.63.31+0.02%

延伸閱讀



Empty