鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.CBSH-US的目標價調升至68元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至68元，調升幅度3.03%。其中最高估值70元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Commerce Bancshares, Inc.評價：積極樂觀0位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Commerce Bancshares, Inc.今(14日)收盤價為65.45元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲4.99%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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