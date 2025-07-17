鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際EAT-US的目標價調升至175元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對布爾克國際(EAT-US)提出目標價估值：中位數由168元上修至175元，調升幅度4.17%。其中最高估值215元，最低估值149元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予布爾克國際評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀0位。
布爾克國際今(17日)收盤價為166.18元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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