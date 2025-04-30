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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際(EAT-US)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為168.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對布爾克國際(EAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元上修至8.65元，其中最高估值9.66元，最低估值8元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.66(9.66)10.111.6
最低值8(8)8.679.83
平均值8.58(8.51)9.5810.85
中位數8.65(8.47)9.6710.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值53.60億57.63億60.62億
最低值51.98億54.01億56.36億
平均值52.68億55.13億58.14億
中位數52.62億55.12億57.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.632.832.582.283.40
營業收入30.79億33.38億38.04億41.33億44.15億

詳細資訊請看美股內頁：
布爾克國際(EAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEAT

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