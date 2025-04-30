鉅亨速報 - Factset 最新調查：布爾克國際(EAT-US)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為168.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對布爾克國際(EAT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.47元上修至8.65元，其中最高估值9.66元，最低估值8元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.66(9.66)
|10.1
|11.6
|最低值
|8(8)
|8.67
|9.83
|平均值
|8.58(8.51)
|9.58
|10.85
|中位數
|8.65(8.47)
|9.67
|10.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.60億
|57.63億
|60.62億
|最低值
|51.98億
|54.01億
|56.36億
|平均值
|52.68億
|55.13億
|58.14億
|中位數
|52.62億
|55.12億
|57.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|2.83
|2.58
|2.28
|3.40
|營業收入
|30.79億
|33.38億
|38.04億
|41.33億
|44.15億
詳細資訊請看美股內頁：
布爾克國際(EAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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