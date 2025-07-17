鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 15:50

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加拿大零售巨頭 Alimentation Couche-Tard 意外撤回了其對 7-Eleven 母公司 Seven & i Holdings 價值 470 億美元的收購要約。此舉終結了原本可能成為外國公司對日本企業最大規模收購的交易，Couche-Tard 希望透過此次收購，打造一個全球性的便利商店巨頭。

指控「沒有誠意」：Couche-Tard放棄收購7-11母公司(圖:shutterstock)

Couche-Tard 表示，撤回的主要原因是 Seven & i Holdings 缺乏真誠或建設性的參與，並聲稱對方採取了「精心策劃的混淆和拖延策略」。儘管雙方簽署了保密協議 (NDA)，並進行了兩次受限的管理層會議，但 Couche-Tard 指出，被允許的盡職調查「數量和實質內容微乎其微」。

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據稱，Couche-Tard 去年已將其報價提高至約 470 億美元，並在今年 3 月表示，如果 Seven & i 合作並揭露更多財務資訊，願意進一步提高出價。他們甚至曾與 Seven & i 合作制定店鋪銷售計畫，以期解決監管障礙。Seven & i 創始伊藤家族曾提出的「白衣騎士」式競購，也因未能獲得融資而告終。

Seven & i 對此發表聲明稱，「雖然我們對 ACT 的決定感到失望，且不同意他們諸多錯誤描述，但我們並不感到意外」。