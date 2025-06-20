鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-20 18:30

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上周六 (14 日)，美國總統川普以一場「超級生日會」引發關注，6600 名士兵、25 輛坦克、50 架軍機組成的閱兵隊伍從五角大廈行進至白宮，最終以煙火收尾，但這場慶祝美國陸軍建軍 250 周年的慶典遭全美多地掀起的抗議潮蓋過風頭，全美最大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 女繼承人 Christys Walton 在《紐約時報》投放整版廣告，印著自由女神像與「NO KINGS」(不要國王) 標語，矛頭直指川普。

中美經貿摩擦下的供應鏈重建：從沃爾瑪壓價到全球產業轉移（圖：Shutterstock）

雖然 Walton 的發言人強調，她資助這則廣告是為了鼓勵人們在 14 日當天「和平、文明地參與」抗議活動，但由於時機點敏感，引發外界諸多聯想。

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川普上月中旬曾在 Truth Social 上向沃爾瑪公開喊話：「別再把漲價怪到關稅頭上，沃爾瑪和中國該一起消化成本，我會盯著你們。」

美國財長貝森特雖稱沃爾瑪已同意「分擔部分關稅」，但企業薄利難擋全額成本的矛盾已持續激化。

物流成本的飆升進一步加劇緊張局勢。自 5 月 12 日中美達成的暫緩協議將部分商品稅率從 145% 降至 30%，美國進口商隨即開啟「搶貨潮」，上海至洛杉磯航線即期運費一度漲至每箱 5876 美元，較月初飆升 57%。

如今，原本由買家承擔的海運費也被要求「共同負擔」，零售商更將分攤比例從 10% 抬高至關稅成本的 50%-66%，涵蓋從廣東廚具廠到東南亞代工網絡的全鏈條。

利潤微薄的服飾、小家電等消費品領域首當其衝。廣東一家為沃爾瑪供貨的日用品廠經理表示，受訂單驟減與壓價影響，公司獲利年減超 40%。「淨利率只有 3%-5% 的企業，​​讓利六成等於直接虧損。」

分析師指出，沃爾瑪等零售巨頭憑藉長期大規模採購與高效供應鏈管理，過去五年毛利率穩定在 23%-25%，卻在成本壓力緩解後仍強逼供應商讓利，凸顯商業道德爭議。

供應鏈重構已從「趨勢」變成「現實」。2023 年，墨西哥對美出口額達 4756 億美元，年增 4.6%，首次超越中國的 4272 億美元，成為美國最大進口來源國，越南、印度等國同期對美進口份額持續攀升。美國自中國進口額佔比跌至 13.9%，為 2004 年以來最低。

這項變化背後是「中國 + 1」策略的加速推進，歐美跨國公司不再依賴單一中國供應鏈，轉而在近岸 (如墨西哥)、友岸(如印度、越南) 增設替代產能。以電子產業為例，蘋果打算 2026 年底前將 75% 的 iPhone 產能從中國轉移至印度，目前印度工廠月出口量已創 600 噸、20 億美元的紀錄。

同時，西方正透過「綠色壁壘」與「人權標準」建構新貿易門檻。歐盟碳邊境調節機制 (CBAM) 將於明年對鋼鐵、鋁等高排放產品徵收碳關稅，倒逼中國出口企業建立碳足跡監測體系，而美國《防止強迫維吾爾勞動法》實施以來，已扣留超 8.13 億美元涉疆貨物，中小紡織企業因無法自證「清白」的雙重審計成本激增。歐盟類似法案也將生效，進一步施壓中國供應鏈合規。