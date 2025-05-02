鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估上修至-3.09元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.76元上修至-3.09元，其中最高估值-2.1元，最低估值-4.42元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.1(-2.53)
|-1.22
|1.76
|5.13
|最低值
|-4.42(-4.62)
|-3.32
|-1.29
|1.35
|平均值
|-3.22(-3.69)
|-2.18
|0.23
|2.81
|中位數
|-3.09(-3.76)
|-1.93
|0.35
|2.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.14億
|9.04億
|16.79億
|27.97億
|最低值
|9,800萬
|3.35億
|8.95億
|17.37億
|平均值
|3.70億
|6.27億
|12.59億
|20.28億
|中位數
|3.60億
|5.90億
|12.31億
|18.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.80
|-3.90
|-3.26
|-3.95
|-2.88
|營業收入
|825萬
|6,972萬
|7,765萬
|930萬
|2.22億
詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma IncBBIO-US的目標價調升至55元，幅度約3.77%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為21.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為132.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為147.50元
上一篇
下一篇