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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估上修至-3.09元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.76元上修至-3.09元，其中最高估值-2.1元，最低估值-4.42元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.1(-2.53)-1.221.765.13
最低值-4.42(-4.62)-3.32-1.291.35
平均值-3.22(-3.69)-2.180.232.81
中位數-3.09(-3.76)-1.930.352.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.14億9.04億16.79億27.97億
最低值9,800萬3.35億8.95億17.37億
平均值3.70億6.27億12.59億20.28億
中位數3.60億5.90億12.31億18.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.80-3.90-3.26-3.95-2.88
營業收入825萬6,972萬7,765萬930萬2.22億

詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBIO

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