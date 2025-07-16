政策變數持續升溫！摩根看法保守：估Fed最快10月降息1碼 美元中長期偏弱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-16 17:26

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摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰今 (16) 日於「第三季度市場洞察 - 亞洲」指出，受《大而美法案》通過、新一輪關稅政策發布，以及 Fed 與白宮對降息態度分歧等多重政策變數影響，美國 7 月與 9 月降息機率極低，最快 10 月降息，且幅度僅約 1 碼。至於美元中長期將走弱，繫於美國財政與貨幣政策的走向。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（右）環球市場策略師林雅慧（左）（鉅亨網記者張韶雯攝)

許長泰分析，川普政府長期主張以「關稅」與「減稅」作為維護美國經濟優先的手段，但從市場角度來看，這些政策反映出美國聯邦政府在財政上的困境。他指出，美國財政狀況的可持續性，將直接影響美元走勢，而目前市場也正密切關注 Fed 是否會因經濟數據放緩，調整利率政策。

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許長泰表示，美國今年降息空間已大幅收窄。若經濟數據未出現明顯惡化，Fed 可能將降息時點延後至 10 月，且僅調降 1 碼，持續降息的可能性可能延至 2026 年，以等待新任聯準會主席人選出爐，美國公債殖利率在下半年將維持目前水準，壓縮空間有限。

美元方面，許長泰指出，美元自年初以來已貶值逾 11%，雖然下半年可能呈現盤整或短期反彈，但中長期仍偏弱。他強調，美元走勢受多項政策變數影響，包括《大而美法案》對財政的衝擊、關稅收入的變化，以及聯準會的貨幣政策方向，這些因素都使得市場對美元資產的態度出現轉變。

此外，外資對美國資產的持有結構已發生顯著變化。雖然外資持有美國公債的總比例有所增加，但與 10 年前相比，中國與日本的持有比重已大幅下降。歐盟與英國雖有增加，但幅度遠不及中日減持的規模。同樣情況也出現在美股市場，目前外資佔美股比重約 17.6%，其中歐盟、英國與加拿大的持有比重也都比 10 年前下滑，顯示全球投資人對美元資產的信心正在調整。